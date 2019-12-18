الولايات المتحدة – أيد مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على أنبوب الغاز الروسي “نورد ستريم 2” الذي ترى واشنطن أنه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا، بعدما أقره مجلس النواب، بانتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب.

وتستهدف العقوبات، التي ندد بها الاتحاد الأوروبي، الشركات التي تساهم في بناء هذا الأنبوب تحت بحر البلطيق، والذي سيتيح إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا دون عبور أوكرانيا، حليفة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف العقوبات إلى تعطيل الانتهاء من هذا المشروع الذي أنجز 80 بالمئة منه على أن يبدأ تشغيله نهاية هذا العام. وسيتيح المشروع بعد استكماله مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا.

وترى واشنطن وحليفتاها أوكرانيا وبولندا أن أنبوب الغاز سيزيد من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي، وتاليا تعزيز نفوذ موسكو.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري، جيم ريش، أن “نورد ستريم 2” (السيل الشمالي2) هو “تهديد لأمن الطاقة في أوروبا واستفزاز تمارسه الحكومة الروسية”.

لكن الاتحاد الأوروبي وبرلين نددا بهذه العقوبات التي تستهدف شركات قانونية وتشكل تدخلا أمريكيا في سياسة الطاقة الأوروبية.

ويمثل المشروع استثمارا بعشرة مليارات يورو تمول مجموعة “غازبروم” الروسية نصفها والنصف الآخر تموله 5 شركات أوروبية.

المصدر: أ ف ب