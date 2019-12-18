ليبيا – أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش منذر الخرطوش أن قوات الجيش تحرز تقدمات جديدة في عدة مناطق في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى غنم آليات وأسلحة وخسائر كبيرة في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.

الخرطوش لفت بحسب صفحته الشخصية إلى أن اللواء 73 مشاة يسجل تقدمات ممتازة أمس الثلاثاء وتمركزات جديدة حسب أوامر غرفة عمليات المنطقة الغربية لعدة نقاط معلومة في منطقة لأصفاح شمال مطار طرابلس العالمي.

وأكد على أن المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حاولت استرجاع المراصد بالهجوم الذي انتهى بخسائر كبيرة في صفوفهم وغنم آليات وأسلحة منهم.

وقال :”أن عربة الــ بي أم بي التي تعرضت إلى عطل وتسللت مجموعة مسلحة من المليشيات إليها بالأمس، قد استهدفت اليوم وتم إرجاع العربة لقوة اللواء 73 مشاة الكتيبة 298 دبابات والسرية م.د كورنت باللواء 73 مشاة تدمر مرصد لعدد يتجاوز 13 فرد في محيط مفترق الأصفاح”.

ونوّه إلى أن الاشتباكات قوية بمنطقة صلاح الدين وكانت محاولة للمليشيات المسلحة لاسترجاع المراصد التي فقدت لصالح القوات المسلحة في الـ 48 ساعة الأخيرة لكن الوحدات العسكرية القتالية كانت فالموعد ولم تتراجع خطوة واحدة، مبيناً بأن باقي تفاصيل المعركة ستنشرها شعبة الاعلام الحربي.