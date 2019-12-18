واشنطن – بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، جلسة يتوقع أن يجري خلالها طرح مسألة عزل الرئيس، دونالد ترامب، للتصويت.

ومن المنتظر أن تدعم الأغلبية الديمقراطية في الغرفة السفلى من الكونغرس الأمريكي مادتي الاتهام الموجهتين ضد الرئيس الجمهوري، ليصبح بالتالي ثالث رئيس دولة في تاريخ الولايات المتحدة يحظى قرار عزله بدعم النواب الأمريكيين، بعد أندريو جونسون (1868) وبيل كلينتون (1998-1999).

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المناقشات في مجلس النواب يمكن أن تستغرق 6 ساعات سيتم توزيعها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وستجري تحت إشراف اللجنة القضائية لمجلس النواب.

ويتوقع أن يتم التصويت على مسألة عزل ترامب في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من الكونغرس) في شهر يناير المقبل.

ووفقا لإجراءات العزل القانونية، تعد العملية التي ستنتظم في مجلس الشيوخ محاكمة، يحمل فيها أعضاؤه صفة المحلفين، أما النواب، فيتحدثون بصفتهم جهة الادعاء. وفي نهاية المناقشات ينظم التصويت بين السيناتورات. ويتحقق عزل رئيس الدولة عن منصبه في حال حصول هذا الاقتراح على أصوات ثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ. ونظرا لحفاظ الجمهوريين على أغلبية المقاعد في هذا المجلس، فالأرجح أن يتم وقف عملية العزل في هذه المرحلة.

وكان ترامب قد سمى إجراءات العزل الحالية بـ “محاولة انقلابية” و”مطاردة الساحرات”.

وبادر الديمقراطيون في وقت سابق، إلى إجراءات العزل في حق ترامب في 24 سبتمبر الماضي، بعد أن أعرب مخبر أمريكي عن قلقه بسبب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان الأمريكي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 25 يوليو، والذي طلب ترامب محاوره خلاله بدء تحقيق في حق نائب الرئيس السابق، جو بايدن، وابنه هانتر، إلى جانب تحقيق في التدخل المحتمل إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016 من أراضي أوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس