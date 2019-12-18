إسبانيا – تتجه الأنظار اليوم الأربعاء لملعب “كامب نو” الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين برشلونة و ريال مدريد، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بطموح مشترك يتمثل في رغبتهما في تحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة ترتيب “الليغا”، التي يتقاسمانها برصيد 35 نقطة لكل منهما وبأفضلية فارق الأهداف لبرشلونة.

وبالنظر إلى إثارة مباريات الكلاسيكو وحقيقة التنافس الدائم بين برشلونة وريال مدريد، فإنها تخلد عددا من اللاعبين، بسبب تسجيلهم للعديد من الأهداف في مواجهات عملاقي إسبانيا.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين في الكلاسيكو الإسباني برصيد 26 هدفا.

قائمة الهدافين التاريخيين في الكلاسيكو الإسباني:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 26 هدفا.

2- ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد) 18 هدفا.

3- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 18 هدفا.

4- راؤول غونزاليس (ريال مدريد) 15 هدفا.

5- سيزار رودريغز (برشلونة) 14 هدفا.

6- فرانشيسكو خينتو (ريال مدريد) 14 هدفا.

7- فرينك بوشكاش (ريال مدريد) 14 هدفا.

8- كارلوس غونزاليس سانتيلانا (ريال مدريد) 12 هدفا.

9- لويس سواريز (برشلونة) 11 هدفا.

قائمة هدافي الكلاسيكو في الليغا:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 18 هدفا.

2- ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد) 14 هدفا.

3- سيزار (برشلونة) 12 هدفا.

4- راؤول غونزاليس (ريال مدريد) 11 هدفا.

5- فرانشيسكو خينتو (ريال مدريد) 10 أهداف.

6- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 9 أهداف.

7- فرينتس بوشكاش (ريال مدريد) 9 أهداف.

8- سانتيانا (ريال مدريد) 9 أهداف.

9- لويس سواريز (برشلونة) 9 أهداف.

10- هوغو سانشيز (ريال مدريد) 8 أهداف.

11- خوانيتو (ريال مدريد) 8 أهداف.

12- ستانيزلاو باسورا (برشلونة) 8 أهداف.

13- خايمي لازكانو (ريال مدريد) 8 أهداف.

المصدر: وكالات