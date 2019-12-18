الصين – عززت الصين قدراتها العسكرية بإدخالها حاملة طائرات ثانية في الخدمة، امس تعد أول سفينة من هذا النوع تصنع محليا.

وتضع السفينة التي تحمل اسم “شاندونغ” الصين في مصاف قلة من الدول التي تملك حاملات طائرات من طرازات مختلفة، بينما تشير معلومات إلى أن الصين تبني سفينة ثالثة من هذا النوع.

وتم تسليم أول حاملة طائرات بنتها الصين وأدخلت الخدمة في سانيا بقاعدة هاينان جنوب البلاد، في مراسم حضرها الرئيس شي جين بينغ، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الصيني.

وتملك الصين حاملة طائرات أخرى اسمها “لياونينغ” وهي حاملة طائرات سوفيتية تم تحديثها، وكانت قد اشترتها بكين من أوكرانيا وأدخلتها الخدمة عام 2012.

وحضر نحو 5 آلاف شخص الاحتفال، اليوم الثلاثاء، مرددين النشيد الوطني مع رفع العلم، حسب تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي، كما استعرض الرئيس الصيني حرس الشرف والتقى الطاقم على متن البارجة العسكرية الجديدة.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت الصين أن حاملة الطائرات الجديدة عبرت مضيق تايوان خلال اختبارات وتدريبات “روتينية”، ما أثار غضب تايبيه.

وتعمل بكين منذ فترة طويلة على تعزيز طموحاتها العسكرية، حيث أعلنت في يوليو 2019 خطة للدفاع الوطني لبناء جيش حديث ومتطور تكنولوجيا.

المصدر: أ ف ب