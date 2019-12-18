ليبيا- التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس الثلاثاء المدير الإقليمي للشؤون الإفريقية باللجنة الدولية للصليب الاحمر Patricia Danzi ورئيس البعثة ماريان جاسر والوفد المرافق لهما.

الحويج أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة حرصه على التعاون المشترك وتعزيز العلاقات ومد جسور التواصل مع المنظمة في جميع المجالات الإنسانية ومن بينها خطط التدريب والتأهيل والتطوير وتقديم المنح والمعونات والمساعدات لكن ليس على حساب سيادة الدولة.

وطالب الحويج مخاطباً البعثة بأهمية أن يكون التعامل على قدر عالي من الشفافية بين المنظمة والوزارة وعلى ضرورة أن تكون خطة 2020 واضحة وما إذا كانت قابلة للتطوير.

كما شدد في مطالبته للبعثة بضرورة الوقوف على الأوضاع الإنسانية للواء طيار عامر الجقم والاطمئنان على صحته، داعياً إياها لفتح مكتب لمباشرة عمل المنظمة من مدينة بنغازي بدلاً من العمل من تونس لكي يكونوا أقرب من المجتمع المحلي وأكثر إدراك باحتياجاته.