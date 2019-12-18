ليبيا – زعم عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري إبراهيم صهد أن الدعم الدولي والإقليمي لـ”حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ووجود قوات ومرتزقة تسانده بالفعل يملي على حكومة الوفاق أن تتخذ ما يلزم للدفاع عن نفسها وعن سيادتها بما في ذلك عقد تحالفات مع الأطراف التي يمكنها المعاونة في صد ما وصفه بـ” تحالف قوى الشر ” حسب تعبيره.

صهد أوضح في تصريحات لموقع “عربي21” القطري أمس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم الأخيرة بين تركيا والسراج تنص على تعاون في المجال الأمني ، منوّهاً إلى أن مسلحي الوفاق باتوا يحتاجون إلى إسناد عاجل في مجالات الجو والدفاع الجوي والأسلحة المتطورة لذا لابد من الاستعانة بخبراء في هذه المجالات، في اشارة منه إلى ضرورة طلب هذه المساعدات من تركيا.