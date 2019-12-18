السعودية – تأهل فلامينغو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، بعد تغلبه على الهلال السعودي 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة التي تستضيفها قطر.

وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.

وعادل فلامينغو النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا.

وسجل فلامينغو الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق برونو هينريكي.

وعزز الفريق البرازيلي تقدمه بهدف ثالث سجله علي البليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البيروفي أندري غاريلو في الدقيقة 84.

وسيواجه فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدا ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

المصدر: RT