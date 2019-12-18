ليبيا – كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن برامج متكاملة لنزع السلاح من المليشيات وإعادة الدمج بالمؤسسات الرسمية بعد تحرير الجيش لطرابلس.

العقوري وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية”اليوم الأربعاء قال إن مرحلة ما بعد تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية تتطلب تضافر الجهود لإعادة الإعمار.

ودعا الليبيين إلى نبذ خلافاتهم وبدء مرحلة جديدة لإعمار البلاد وتحقيق الاستقرار،موضحاً أن أولويات البرلمان تتمثل في الدفع بملف المصالحة الوطنية مباشرة عقب تحرير طرابلس،مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بأي أعمال انتقامية.

وأضاف :”أن هذا ما أكدته القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أننا لن نسمح بأي سلوك انتقامي”،مؤكداً أنه لن يكون هناك أي مجال لتصنيف المناطق والمدن والقبائل بما يضر باللحمة الوطنية.

وتابع :”أن الهدف الأسمى للبرلمان والجيش هو سيادة القانون بعد تخليص مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة التي تسيطر عليها”،مشيراً إلى أن البرلمان سيعمل مباشرة على استئناف مسيرة العدالة الانتقالية وتفعيل الإجراءات القانونية لمحاكمة المجرمين.

كما حث العقوري المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة على تقديم الدعم للسلطات الشرعية في هذا الاتجاه،واصفا المرحلة الانتقالية بالصعبة التي تتطلب تضافر جميع الجهود.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية أعرب عن أمله في أن يضرب الشعب الليبي مثالا للعالم في المصالحة والمحافظة على مقدرات بلاده وتجاوز تركة الماضي.