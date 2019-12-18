ليفربول يعبر بهدف في الوقت القاتل إلى نهائي مونديال الأندية

ليفربول يعبر بهدف في الوقت القاتل إلى نهائي مونديال الأندية

المكسيك – تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، بعد تغلبه على مونتيري المكسيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة التي تستضيفها قطر.

وافتتح “الريدز” باب التسجيل عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة الـ 11 بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح.

وعادل مونتيري النتيجة عن طريق الأرجنتيني روجيليو فونيس في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وحسم ليفربول المباراة لمصلحته في اللحظات الأخيرة من المباراة بتسجيله هدفه الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت البديل عن الضائع عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وسيواجه ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية السبت، فلامينغو البرازيلي الفائز بدوره على الهلال السعودي في نصف النهائي الثاني بنتيجة 3-1.

المصدر: RT