الولايات المتحدة – افاد الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، امس إن الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية في ظل سعيها لخفض عجزها التجاري المزمن مع القارة.

وأفاد لايتهايزر في تصريح لـ”شبكة فوكس بيزنس” بأن الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار في إطار الخلاف حول دعم شركتي صناعة الطائرات بوينغ وإيرباص قد تجري زيادتها، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التفاوض على تسوية.

وأضاف: “ننظر في ذلك.. قد نزيد ذلك.. هدفنا هو محاولة الوصول إلى نوع من التسوية عبر مفاوضات.. لكن علاقتنا مع أوروبا مفتقرة جدا للتوازن”.

وامتنع الممثل التجاري الأمريكي عن التكهن بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة ستستهدف السيارات ومكونات السيارات الأوروبية.

هذا، وأشار روبرت لايتهايزر إلى أن العجز في تجارة السلع الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي قد يبلغ 180 مليار دولار في 2019، وأن الولايات المتحدة بحاجة لإيجاد سبل لبيع المزيد من السلع إلى أوروبا.

وبحسب بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، بلغ العجز نحو 169 مليار دولار في 2018.

وفي سياق آخر، شدد الممثل التجاري الأمريكي على أن إبرام اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو أولوية لواشنطن، وأن المفاوضات ستبدأ بمجرد أن تحدد لندن أهدافها.

المصدر: رويترز