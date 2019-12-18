إيطاليا – أغلقت السلطات الإيطالية مطار مالبينسا بمدينة ميلانو مؤقتا، بعدما قفز راكب مصري من طائرة كانت تستعد للإقلاع، محاولا الدخول لإيطاليا بعد منعه سابقا من دخول البلاد لسبب يتعلق بوثائقه.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية “ANSA”، أمس الاثنين، أن الرجل وصل إلى ميلانو في رحلة مباشرة من السنغال كانت متجهة إلى القاهرة، وسبق أن منع من الدخول إلى إيطاليا لأنه أخفى وثائقه الخاصة لتجنب إثبات هويته.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم وضع الشخص من قبل ضباط إنفاذ القانون على متن طائرة متجهة إلى مصر، مساء الثلاثاء، لكنه قفز من الطائرة عندما كان موظفو الرحلة يزيلون السلم الخاص بالطائرة تمهيدا لإقلاعها.

وعلقت السلطات رحلات الوصول والمغادرة لمدة ساعة تقريبا بالمطار أثناء محاولة تحديد ما إذا كان الرجل موجودا على المدرج، فيما تعهدت وزارة الداخلية الإيطالية بتحديد موقع الرجل وترحيله على الفور.

المصدر: وكالات