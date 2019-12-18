انجلترا – تأكَّد غياب نجم ليفربول، عن مواجهة مونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية، اليوم الأربعاء.

وقال يورجن كلوب، مدرب الريدز، إن لاعب الوسط جورجينيو فينالدم، سيغيب عن مواجهة مونتيري؛ بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

وأصيب فينالدم، خلال فوز ليفربول (2-0) على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، لكنه سافر مع بطل أوروبا إلى قطر.

وقال كلوب، إنَّ إصابة اللاعب، 29 عامًا، ليست خطيرة كما كان يعتقد في البداية، لكن الجهاز الطبي سيضع اللاعب تحت الملاحظة لمعرفة مدى استجابته للعلاج في الأيام المقبلة.

وأضاف كلوب للصحفيين: “إصابة جورجينيو ليست خطيرة كما كنا نعتقد في البداية لذا جاء إلى هنا للتعافي ثم سيرى الجهاز المطلوب”.

وتابع “سنتابع الأمور بشكل يومي، لكنه لن يلعب يوم الأربعاء”.

وغاب الهولندي الآخر فيرجيل فان دايك عن مران ليفربول يوم الإثنين لكن كلوب قال إن المدافع لا يعاني من أي إصابة.

وسيلعب الفائز من مواجهة ليفربول مع مونتيري ضد فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم بالدوحة يوم السبت.

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