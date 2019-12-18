وقال النائب علي البديري، إن “أكثر من ١٥٠ نائبا سيعقدون اجتماعا ظهر اليوم، بغية الاتفاق على صيغة رسالة يتم ارسالها الى رئيس الجمهورية”.

وأوضح البديري، أن هذه الرسالة تتضمن رفض النواب الـ 150 القاطع لترشيح او شخصية مرشحة من احزاب او كانت تعمل بالسلطتين التشريعية او التنفيذية منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم.

واضاف البديري، أن النواب سيعملون على ارسال اسماء عدد من المرشحين المستقلين والبعيدين عن المحاصصة وممن تنطبق عليهم مواصفات ما تطالب به الجماهير الى رئيس الجمهورية، وترك الخيار له لاختيار الانسب منهم.

وكان مصدر نيابي، قال، امس الثلاثاء إن “تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء”.

يشار إلى أن المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة المقبلة بعد قبول استقالة عبد المهدي، تنتهي يوم غد الخميس 19 كانون الاول الحالي.

وقدّم عبد المهدي في 30 تشرين الثاني الماضي، استقالته رسميا إلى البرلمان، واشار الى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.