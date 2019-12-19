ليبيا – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”الإنقلابي”، زاعماً أنه لا يتمتع بشرعية دولية ويتحصل على دعم من قبل ما وصفها بـ”القوى الإمبريالية” في حين لا يتلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي قال بأنه “يتمتع بشرعية دولية” أي دعمٍ، دون أن يشير إلى المدرعات التركية والطائرات بدون طيار التي أرسلتها بلاده للرئاسي في وقت سابق.

أردوغان وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين اليوم الخميس في اجتماع طاولة مستديرة عُقد في إطار قمة كوالالمبور بالعاصمة الماليزية. وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أكد على أن بلاده تقف بجانب السراج وتقدم له ما بوسعها من دعم.