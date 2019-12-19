أرمينيا – أصيب 11 شخصا بانهيار أرضية مبنى “شعبة التجنيد” الأولى في عاصمة أرمينيا يريفان، في شارع ألابيان.

وقال المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ في ارمينيا اليوم الخميس، إن الحادث وقع في حوالي الثالثة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، في مبنى شعبة التجنيد رقم 1 في يريفان، المؤلف من طابقين والواقع في شارع ألابيان.

وأضاف المكتب، في البلاغ الذي نشر على موقع الوزارة، أن “أرضية إحدى الغرف في المبنى انهارت، ونجم عن ذلك إصابة 11 شخصا بجروح”.

وأشار إلى أن، فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف، تعمل في المنطقة ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: وكالات