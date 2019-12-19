إيران – أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، أن هدف بلاده هو أن تصبح قوة استراتيجية على جميع الأصعدة الصاروخية والجوية والبحرية.

وقال حاتمي أمام حشد من الطلبة في جامعة العلوم البحرية في نوشهر شمالي البلاد، إن “الحقيقة هي أن إيران تحتل موقعا استراتيجيا بوجودها إلى جانب الخليج وبحر عمان، وهو موقع يمكن أن يشكل فرصة أو تهديدا، والأمر يتعلق بنا في ذلك”.

واعتبر أن امتلاك القدرة هو الطريق الوحيد لمواجهة التحدي وتبديله إلى فرصة، وأنه لو أردنا الحفاظ على استقلالنا فلا بد من امتلاك القدرة اللازمة للحفاظ عليه.

وأضاف: “الهدف هو أن نصبح قوة استراتيجية تكون عناصرها الرئيسية هي الصاروخية والجوية والبحرية”.

وشدد على ثقته بالمجال النفطي، وقال: “لن نكون بحاجة إلى الصادرات في العامين القادمين وسيتم حل موضوع التعاملات المالية قريبا، وأرى المستقبل مشرقا”.

المصدر: RT