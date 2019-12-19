أبوظبي – انخفضت استثمارات الغاز المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، 70 مليار دولار، مقارنة بتوقعات العام الماضي، حسب تقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).

وقالت ابيكورب، الأربعاء، إن الانخفاض جاء نتيجة دخول عدد من أكبر المشاريع في المملكة العربية السعودية حيز التشغيل، وتراجع التوقعات الخاصة بقطاع الغاز الإيراني.

وذكرت أن من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع، التي شملها التقرير، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات وقطر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتين سجلتا ارتفاعاً في الاستثمارات في مشاريع المصب لقطاع الغاز.

فيما سُجّل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 بالمئة والسعودية 60 بالمئة، والجزائر وإيران 50 بالمئة لكل منهما.

أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حاليا على نحو 30 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة.

وتابع: “توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، التي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022”.

و”ابيكورب”، هي بنك التنمية متعدد الأطراف الذي تأسس في عام 1975 بغرض تعزيز تنمية قطاعي النفط والغاز في العالم العربي، وهي إحدى شركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “أوابك”.

الأناضول