ليبيا – أعلن البرلمان التركي تأجيل التصويت على مذكرة التفاهم العسكري والأمني بين أنقرة وحكومة المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج إلى السبت المقبل في جلسة استثنائية.

وقالت قناة الغد نقلًا عن مراسلها في إسطنبول أن هناك فرصة كبيرة لتمرير اتفاق (أردوغان والسراج)، نظرا لامتلاك حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية مع حليفه حزب الحركة القومية.

ويعارض هذا الاتفاق حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي وحزب الخير الحديث على الساحة السياسية.

وكانت لجنة الخارجية في البرلمان التركي وافقت أوائل الشهر الجاري على مذكرتي تفاهم تم توقيعهما بين أنقرة و السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية ، وفي ذات السياق أجل البرلمان التركي التصويت لانشغاله باعداد الميزانية العامة للدولة .

وأثارت المذكرتان انتقادات واسعة من البرلمان الليبي، كما قوبلت كذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهم البحرية في ظل تصاعد التوتر في منطقة شرق المتوسط .

المرصد – متابعات