ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن جلسة مجلس النواب الطارئة التي كان من المقرر عقدها بتاريخ 9 ديسمبر للإستماع للحكومة الشرعية تم تأجيلها لأنها تزامنت مع زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى عدة دول مهمة جداً في الشأن الليبي.

الزغيد أشار خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج” غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المشهد في ليبيا واضح لدى المجتمع الدولي الذي كان يؤيد حكومة السراج المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بمسرحية هزلية وفقاً لقوله.

وإعتبر أن المجتمع الدولي ودول الجوار الإقليمية مصالحها قوية على الأرض ومنذ تحرير بنغازي والموانئ النفطية و الجنوب أصبح واضح للعالم و الإتحاد الأوروبي أن الأقوى هو الجيش المدعوم من الشعب و مجلس النوان، مؤكداً على أن البرلمان والقائد العام للجيش جسم في خندق واحد ولا وجود لأي خلافات بينهم.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب حدد عقد جلسة يوم الإثنين القادم ليطلع خلالها أعضاء مجلس النواب على التقارير جول هذه الزيارات وما يقوم به المجلس، مبيناً أن البرلمان عندما يطلب منه حسم بعض الأمور سينعقد حتى دون نصاب وهناك بعض الجلسات تتطلب نصاب محدد وفق اللائحة.

أما عن موقف إيطاليا مما يجري قال إن موقفها ضبابي و داعم للمليشيات لتحقيق مصالحها في ليبيا سواء المتعلقة بالغاز أو النفط، موضحاً أنه فور إدراك إيطاليا للوضع في العاصمة تحديداً أصبحت في موقف حرج بدليل الزيارة التي قام بها وزير خارجيتها للرجمة و القبة الهادفة لتسجيل موقف برفع يدها عن حكومة السراج “الفاشلة” ولتضمن مشاريع ضخمة بعد تحرير العاصمة.

وإستطرد حديثه:”نحن بصدد تحرير العاصمة وسيقوم الجيش بدوره بحماية المؤسسات الليبية و النفط التي هيمن و عشعش فيها صنع الله و مصرف ليبيا الذي هيمن به الكبير و باشاغا و الحكومة الفاشلة التي تدعم الإرهاب وسيتم محاسبة دواعش المال، كل قادة المليشيات و المسؤولين الآنخارج ليبيا والذين يحاربون الجيش شباب ليبيين غرر بهم لكن عندما تتحرر طرابلس سيلاقون المحاكم هم وقادة المليشيات”.

ويرى أن خطاب فائز السراج الذي ألقاه مؤخراً يوضح إرتباكه و يؤكد على وجوده خارج ليبيا و وليس داخلها، مؤكداً على أن أي مسؤول لا بد من تواجده داخل العاصمة ليحارب على الأقل بالكلمة مع جنوده المدعومين بالمليشيات وفقا لقوله.

وفيما يخص موقف مصر دعا الزغيد حكومة و رئاسة و برلمان مصر إلى سحب اعترافها بحكومة السراج لأن باقي الدول بإستثناء قطر ستسحب اعترافها بالحكومة أما موقف أمريكا بعد دخول الجيش للعاصمة فهو داعم بقوة للقيادة العامة للجيش لأنها المسيطرة على الأرض كما سيكون داعم قوي لمجلس النواب الجسم الشرعي في ليبيا.

كما أردف أنه بعد تحرير العاصمة سيتم تشكيل حكومة جديدة وطنية برئيس وطني يقوم بإختيار وزراء من بعض الأقاليم الثلاثة متخصصين غير جهويين و قبليين مع العلم أن الموقف بعد تحرير العاصمة سيتطلب شخصيات وطنية بامتياز.