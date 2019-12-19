الملك سلمان يوجه رسالة للسيسي حول الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية

الملك سلمان يوجه رسالة للسيسي حول الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية

مصر – أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن وزير الدولة السعودي عصام بن سعيد، سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.

وأشار راضي، إلى أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري أكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

كما أعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور بين البلدين ودعم أواصر التضامن العربي.

المصدر: الأهرام