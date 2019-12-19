فيينا – انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نموا مفاجئا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة إذ خفف الإعلان عن اتفاق ”المرحلة واحد“ التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية. وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وكان الخام العالمي كسب 1.2 بالمئة ليبلغ 66.10 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 60.51 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر كانون الأول إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.

رويترز