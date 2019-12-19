ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه إذا صادق البرلمان التركي على اتفاق السراج وأردوغان وقرروا إرسال قوات إلى ليبيا فإن مجلس النواب سيصدر قرارا بفتح باب التطوع على كل يستطيع لمواجهة العدوان التركي وسيكون أعضاء مجلس أول المتطوعين.

امغيب وفي حديث خاص لـ”العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أن تقدم الجيش للقضاء على آخر معاقل الإرهابيين ومن تحالف معهم أفزع أردوغان الذي أصبح يخشى سقوط مشروعه كما سقط في مصر فأخذ يهدد بإرسال قوات إلى ليبيا لمحاربة الجيش ما أثار حفيظة الشعب الليبي الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال بأي تدخل أجنبي أو وجود عسكري على الأرض.

وشدد على أن حالة التخبط السياسي التي يعاني منها النظام التركي هذه الأيام وهذه التصريحات التي حملت في طياتها الكثير من التهديد والوعيد من قبل أردوغان تدل على أنه يطارده كابوس سقوط مشروع الإخوان في ليبيا كما سقط في مصر وأنه كان يبني الكثير من الآمال على نجاح هذا المشروع في ليبيا والدول المجاورة لها.

وأضاف أن :”التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي الليبي لم يتوقف من سنة ٢٠١١ أما الدعم التركي لتنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعه العسكرية من مختلف التنظيمات الإرهابية والمليشيات المتحالفة معهم، فبدأ مبكرا”.

كما نوه بأن “تركيا اختارت دعم مليشيات مصراتة وطرابلس بعد هزيمتها في بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب، كل ذلك من أجل أن تسيطر تركيا على ليبيا”.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن انقلاب الإرهابيين على الشرعية في ليبيا عام 2014 كان بدعم تركي، وهذا الدعم زاد بعد انطلاق عملية الكرامة مما يدل على أن تركيا داعم كبير للإرهابيين من مجالس الشورى وتنظيم داعش.