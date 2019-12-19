ليبيا – قال برلماني أوروبي إن الاتفاق الليبي مع تركيا يضر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، داعياً هذا الأخير إلى التدخل.

نائب رئيس البرلمان الأوروبي المنتمي لحركة خمس نجوم فابيو ماسيمو كاستالدو أشار وفقاً لوكالة “آكي” إلى أن بروتوكول الاتفاق الثنائي الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا ينتهك القانون الدولي للبحار ويخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة.

وإعتبر أنه يتجاهل على وجه الخصوص الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص بشكل واضح ولا شك فيه.

وتابع كاستالدو : “إننا ندعو الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل إلى التدخل بشأن الإجراءات الملموسة التي يعتزم اتخاذها للدفاع عن حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

كما أشار إلى أنه على المفوضية الأوروبية أن تحيط علما بأن طبيعة الاتفاقية التركية الليبية ليست متسقة أو متوافقة مع وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي علاوة على القلق البالغ إزاء اقتراح أردوغان بالتدخل عسكرياً في ليبيا.

وإستطرد حديثه:” لا نجرؤ على التفكير بالعواقب المأساوية التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا العمل الأحادي، أود أن أذكركم بأن القضية الليبية كانت بالنسبة لبلادنا دائماً ذات أهمية جوهرية نظراً للعلاقة التاريخية بين الدولتين وللدور الاستراتيجي الذي تلعبه ليبيا قبل كل شيء على مسرحي البحر المتوسط ​​وبالنسبة لأوروبا بأسرها لذلك على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل”.