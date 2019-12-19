 بوتين يعقد مؤتمره السنوي الـ15بحضور نحو 2000 صحفي – صحيفة المرصد الليبية
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موسكو – عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره السنوي الـ15بحضور نحو 2000 صحفي، وفيمايلي اهم ماجاء في المؤتمر :

  • بوتين: لا أحد في العالم يعرف إلى الآن السبب الحقيقي العميق للتغييرات المناخية في كوكب الأرض
  • بوتين: جثة لينين المحنطة يجب أن تبقى إلى حين
  • بوتين: روسيا تعيد تدوير 70 مليون طن من القمامة سنويا
  • بوتين: 75٪ من الطاقات في الصناعات التحويلية تم إنشاؤها منذ العام 2000
  • بوتين: تم بناء 3 مطارات جديدة و12 محطة قطار وازداد طول الطرق الفدرالية من 39 إلى 80 ألف كيلومتر خلال العقدين الأخيرين
  • بوتين: تم بناء العديد من المجمعات في قطاع الغاز وحققنا الكثير في الفترة ما بعد السوفيتية
  • بوتين: تعليقا على منح قديروف لقب “بطل روسيا”.. لا أمنح اللقب هباء.
  • بوتين: كان الاتحاد السوفيتي يستورد القمح بينما أصبحت روسيا تصدره بكمية أكبر من الولايات المتحدة وكندا
  • بوتين: مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية
  • بوتين: يجب علينا أن نفتخر بما تم إنجازه في الاتحاد السوفيتي بما في ذلك النصر في الحرب الوطنية العظمى والوصول إلى الفضاء
  • بوتين:أنا لا أقدم شهادة سلوك بحق الزعماء الحاليين ولا حتى السابقين المعاصرين
  • بوتين: لا توجد قوات أجنبية في دونباس بل قوات مشكلة من السكان المحليين هناك
  • بوتين: تقلقنا محاولات كييف إدخال تعديلات على اتفاقات مينسك
  • بوتين: اتفاقية باريس لم تحمل أي جديد عن اتفاقات مينسك
  • بوتين: الطريق إلى حل أزمة أوكرانيا يمر عبر الحوار وعلى سلطات أوكرانيا إدراك هذه الحقيقة والتخلي عن محاولات استخدام القوة
  • بوتين: نود حل قضية الغاز مع أوكرانيا ونحن مستعدون للحفاظ على تدفق الغاز الروسي عبرها
  • بوتين: يعاقبوننا رياضيا لاعتبارات سياسية
  • بوتين: الاتهامات التي وجهها النواب الأمريكي لترامب مختلقة برأيي
  • بوتين: نحن مستعدون لتمديد معاهدة “ستارت-3” مع الولايات المتحدة في أي لحظة وبدون هذه المعاهدة لن يبقى في العالم أي كابح لسباق التسلح
  • بوتين: لا داعي لتبني دستور جديد في روسيا لكني أفهم مبررات دعوة بعض الأحزاب لزيادة دور البرلمان
  • بوتين: أهم ما تحقق بين روسيا والصين هو المستوى غير المسبوق للثقة المتبادلة وذلك يشكل أساسا لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات
  • بوتين: سوف أكتب مقالا عن وقائع من الحرب العالمية الثانية
  • بوتين: تعاون روسيا والصين مهم للنظام العالمي ومخطئ من يتوهم بإمكانية قيام عالم أحادي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
  • بوتين: الشيشاني الذي قتل في برلين إرهابي دموي يديه ملطخة بدماء 98 شخصا والسلطات الألمانية رفضت طلب روسيا تسليمه
  • بوتين: هناك إرهابيون يتنقلون بحرية في عواصم أوروبية ويجب ترتيب عمل ناجع مشترك لمنع هذا
  • بوتين: نتواصل مع جميع أطراف الأزمة الليبية ولا بد من إيجاد حل ينهي الحرب في ليبيا
  • بوتين: الإجراءات التي نتخذها في مجال الإنترنت ليست تقييدا للحرية بل وقاية لاحتمال قطع الإنترنت عن بلادنا
  • بوتين حول تصريحات جونسون عنه: أعرف جيدا ماهية مصالح بلادي وأدافع عنها ولا يهمني ما يقوله عني آخرون

    بوتين: لا نتدخل في شؤون بريطانيا لكن لدينا رأي فيما يحدث هناك.

  • بوتين: نريد نوعا من “التعادل” مع اليابان حول قضية جزر الكوريل

 

المصدر : RT