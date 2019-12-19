موسكو – عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره السنوي الـ15بحضور نحو 2000 صحفي، وفيمايلي اهم ماجاء في المؤتمر :
- بوتين: لا أحد في العالم يعرف إلى الآن السبب الحقيقي العميق للتغييرات المناخية في كوكب الأرض
- بوتين: جثة لينين المحنطة يجب أن تبقى إلى حين
- بوتين: روسيا تعيد تدوير 70 مليون طن من القمامة سنويا
- بوتين: 75٪ من الطاقات في الصناعات التحويلية تم إنشاؤها منذ العام 2000
- بوتين: تم بناء 3 مطارات جديدة و12 محطة قطار وازداد طول الطرق الفدرالية من 39 إلى 80 ألف كيلومتر خلال العقدين الأخيرين
- بوتين: تم بناء العديد من المجمعات في قطاع الغاز وحققنا الكثير في الفترة ما بعد السوفيتية
- بوتين: تعليقا على منح قديروف لقب “بطل روسيا”.. لا أمنح اللقب هباء.
- بوتين: كان الاتحاد السوفيتي يستورد القمح بينما أصبحت روسيا تصدره بكمية أكبر من الولايات المتحدة وكندا
- بوتين: مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية
- بوتين: يجب علينا أن نفتخر بما تم إنجازه في الاتحاد السوفيتي بما في ذلك النصر في الحرب الوطنية العظمى والوصول إلى الفضاء
- بوتين:أنا لا أقدم شهادة سلوك بحق الزعماء الحاليين ولا حتى السابقين المعاصرين
- بوتين: لا توجد قوات أجنبية في دونباس بل قوات مشكلة من السكان المحليين هناك
- بوتين: تقلقنا محاولات كييف إدخال تعديلات على اتفاقات مينسك
- بوتين: اتفاقية باريس لم تحمل أي جديد عن اتفاقات مينسك
- بوتين: الطريق إلى حل أزمة أوكرانيا يمر عبر الحوار وعلى سلطات أوكرانيا إدراك هذه الحقيقة والتخلي عن محاولات استخدام القوة
- بوتين: نود حل قضية الغاز مع أوكرانيا ونحن مستعدون للحفاظ على تدفق الغاز الروسي عبرها
- بوتين: يعاقبوننا رياضيا لاعتبارات سياسية
- بوتين: الاتهامات التي وجهها النواب الأمريكي لترامب مختلقة برأيي
- بوتين: نحن مستعدون لتمديد معاهدة “ستارت-3” مع الولايات المتحدة في أي لحظة وبدون هذه المعاهدة لن يبقى في العالم أي كابح لسباق التسلح
- بوتين: لا داعي لتبني دستور جديد في روسيا لكني أفهم مبررات دعوة بعض الأحزاب لزيادة دور البرلمان
- بوتين: أهم ما تحقق بين روسيا والصين هو المستوى غير المسبوق للثقة المتبادلة وذلك يشكل أساسا لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات
- بوتين: سوف أكتب مقالا عن وقائع من الحرب العالمية الثانية
- بوتين: تعاون روسيا والصين مهم للنظام العالمي ومخطئ من يتوهم بإمكانية قيام عالم أحادي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
- بوتين: الشيشاني الذي قتل في برلين إرهابي دموي يديه ملطخة بدماء 98 شخصا والسلطات الألمانية رفضت طلب روسيا تسليمه
- بوتين: هناك إرهابيون يتنقلون بحرية في عواصم أوروبية ويجب ترتيب عمل ناجع مشترك لمنع هذا
- بوتين: نتواصل مع جميع أطراف الأزمة الليبية ولا بد من إيجاد حل ينهي الحرب في ليبيا
- بوتين: الإجراءات التي نتخذها في مجال الإنترنت ليست تقييدا للحرية بل وقاية لاحتمال قطع الإنترنت عن بلادنا
- بوتين حول تصريحات جونسون عنه: أعرف جيدا ماهية مصالح بلادي وأدافع عنها ولا يهمني ما يقوله عني آخرون
بوتين: لا نتدخل في شؤون بريطانيا لكن لدينا رأي فيما يحدث هناك.
- بوتين: نريد نوعا من “التعادل” مع اليابان حول قضية جزر الكوريل
المصدر : RT