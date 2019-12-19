واشنطن – اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المعسكر الديمقراطي بمهاجمة الولايات المتحدة والحزب الجمهوري عبر إطلاق التحقيق في مسألة عزله.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها امس وكتبها بالخط العريض، تزامنا مع انطلاق جلسة الاستماع في مجلس النواب قبل التصويت حول مسألة عزله: “ها هي الكذبة المرعبة من قبل الديمقراطيين اليساريين المتطرفين الذين لا يفعلون أي شيء!”.

وأضاف ترامب، في إشارة إلى المساعي الهادفة إلى عزله: “كل هذا هجوم على أمريكا وهجوم على الحزب الجمهوري!!!”.

وبدأ مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من الأربعاء، مناقشات حول إقرار مادتين من لائحة التهم بحق ترامب، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزله، وذلك بعد أن صادقت عليهما اللجنة القضائية.

وفي حال دعم مجلس النواب، الذي يهمين فيه الديمقراطيون، عزل ترامب بصورة نهائية، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم إقالة سيد البيت الأبيض من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونغرس هذا الإجراء، الذي سيمثل، حال إقراره، أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب إن ترامب “مارس الضغط” على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

المصدر: RT