ليبيا – أعلن زعيم حزب السعادة التركي المعارض تمل كاراملا أوغلو دعمه الكامل لخطوات رجب طيب أردوغان تجاه ليبيا.

كاراملا أوغلو وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء وفقاً لما أورده موقع “تركيا الان” قال إن ليبيا هي البلد الوحيد التي وقفت مع تركيا في تحركاتها بالمسألة القبرصية سابقا.

وأكد أن حزبه يقف مع حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الشرعية” في البلد التي يجمعها مع تركيا علاقة أخوة ووحدة على مدار خمسة قرون.

وأبدى دعمه لأي خطوات من الحكومة التركية تجاه ليبيا تساهم في إنهاء ما وصفها بـ” الحرب الأهلية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) هناك، مشيرا إلى أنها صائبة وبالاتجاه الصحيح على حد زعمه.

وفي رده على تساؤل حول حديث أردوغان، عن إمكانية إرسال قوات تركية إلى طرابلس، أجاب كاراملا أوغلو:” يقع على عاتق الحكومة تقديم الدعم اللازم اتجاه البلد الذي قدم لنا أكبر دعم في الماضي والآن ليبيا تواجه حربا أهلية وعلينا تقديم كافة أشكال الدعم لإنهاء تلك الحرب”.

وتابع:” علينا أن ننظر بحساسية في مسألة إرسال قوات إلى ليبيا ووفقا لمبادئنا نرى أنه ليس من الصواب المشاركة في صراعات الدول المسلمة فيما بينها، ونرجح مبدأ الوساطة”.

رئيس حزب السعادة إختتم تصريحه بالقول:” لكن في ليبيا إذا لزم الأمر نعتقد أنه من الصواب أن تكون لدينا وحدات مسلحة لضمان السلام هناك”.