إيران – أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية تعمل حاليا على اختبار أجهزة طرد جديدة لتخصيب اليورانيوم، خارج نطاق الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال روحاني في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاءن أمام حشد من أبناء الجالية الإيرانية في ماليزيا: “رغم الحظر والضغوط الاقتصادية فقد حققنا كثيرا من التقدم ولدينا اليوم أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز IR-6 تعمل في الوقت الحاضر وأجهزة طرد مركزي من طراز IR-9 في مرحلة الاختبار”، حسب ما نقلت عنه وكالة “فارس” شبه الرسمية.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد صرح، أوائل نوفمبر الماضي، بأن نموذج IR-9 الذي تسعى طهران إلى تطويره يعمل أسرع بـ50 ضعفا من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1.

وسبق أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي عن تركيب إيران أجهزة طرد جديدة، بما في ذلك IR-9، في منشأة فوردو النووية، في خطوة جديدة تتخذها طهران في سبيل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، بدعوى فشل الدول الأوروبية الموقعة على الصفقة في تعويض الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني جراء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي واستئنافها وتشديدها العقوبات الاقتصادية القاسية ضد الجمهورية الإسلامية.

المصدر: فارس