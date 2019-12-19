ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي أن انعقاد جلسات مجلس النواب وفقاً للقانون رقم 4 المنظم للمجلس هو يومين في الأسبوع هما يومي الإثنين والثلاثاء على أن يكون ذلك بصفة دائمة لكن الإنقسام الكبير والحاد بين أعضاء مجلس النواب حال دون لملمة شتات المجلس.

عبدالنبي قال خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إنه بخصوص الجلسة الطارئة التي كان مزمع عقدها تم تأجيلها نتيجة إجراء رئيس مجلس النواب زيارات لليونان وجمهورية مصر.

وأشار إلى أن تحركات مجلس النواب خلال الأسبوعين الماضيين يعود إلى ما قامت به القوات المسلحة والقيادة العامة والقائد العام في حربها على الإرهاب لتحرير طرابلس.

وتابع مضيفاً:” تحرك الدول كاليونان وقبرص أصبحت مصالحها تتعارض مع السراج ونحن ضد ما وقعه من إتفاقية بحرية وأمنية فنحن لا توجد لدينا حدود بحرية مع تركيا وهذه الإتفاقية ذريعه وحجة لإرسال الأسلحة والعتاد والإرهابيين من إدلب لليبيا، السراج وأعضاء الحكومة المنبثقة عن الرئاسي كشروا عن أنيابهم وأصبحوا يريدون مناصب ووظائف فقط”.

أما عن كيفية توزيع المهام التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب خارج ليبيا بدلاُ من أن تؤثر سلباً على انعقاد الجلسات أوضح أنه بعد فترة من استمرار المجلس عمله أصبحت الوفود تشكل بشكل جزافي ومن يرغب بالذهاب يأتي بدعوة ويصدرها دون معرفة أعضاء مجلس النواب.

وإستطرد حديثه:” لدينا أعضاء في البرلمان الأفريقي لهم سنتين لا نعرف ما طبيعة العمل الذي يقدمونه هناك وما موقف الإتحاد الأفريقي من الأزمة الليبية وأعضاء من النواب في البرلمان العربي منذ 5 سنوات لا نعلم ما موقف البرلمان العربي من الأزمة الليبية ولا يقدمون تقاريرهم، العمل عشوائي وليس وفق القانون”.

وبشأن الموقف الإيطالي رأى أنه لم يكون واضح وهي دولة لا يهمها إلا مصالحها، مشدداً على أن المجتمع الدولي أصبح يدرك بأن الكفة لصالح القيادة العامة بعد أن إستطاعت القوات المسلحة دحر الإرهاب لذلك إيطاليا حالياً ترغب بضمان مصالحها وتهتم بتدفق الغاز لها.

عبد النبي علق على السيناريوهات المتوقعة في حال دخول قوات تركية لليبيا مستبعداً تمكنها من التدخل مباشرة في ليبيا لأن العالم يراقب كل مايحدث ولن يسمح لها بالتدخل وفي حال تم ذلك الليبي الشريف الحر سيدافع عن تراب الوطن و القوات المسلحة ستبذل جهودها بذلك.