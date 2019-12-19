سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” الأرقام المتعلقة بعائدات دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2018-2019، وآلية توزيعها على الأندية التي شاركت في البطولة القارية.

وذكر “اليويفا” أن أكثر من 1.976 مليار يورو وزعت على الأندية التي شاركت في دوري الأبطال في الموسم الماضي، مقابل 1.412 مليار يورو في موسم 2017-2018.

وأوضح الاتحاد الأوروبي للعبة الأكثر شعبية في العالم أن الحد الأدنى لإيرادات الفريق الواحد مقابل خوض مبارياته في دور المجموعات بلغ 14.5 مليون يورو (مقارنة بــ12.7 مليون يورو في الموسم السابق)، بينما جرى توزيع مكافآت إضافية في دور المجموعات، تبلغ 2.7 مليون يورو للفوز و900 ألف يورو للتعادل.

وبلغت مكافأة التأهل لدور الـ16 من “التشامبيونزليغ” 9.5 مليون يورو (مقابل 6 ملايين يورو في الموسم السابق)، والتأهل لدور الثمانية 10.5 مليون يورو(مقابل 6.5 مليون يورو الموسم السابق)، والتأهل للدور نصف النهائي 12 مليون يورو (مقابل 7.5 مليون يورو الموسم الماضي).

أما ليفربول الإنجليزي الذي توج باللقب، فقد حصد 19 مليون يورو بالفوز في النهائي (مقابل 15.5 حصل عليها ريال مدريد بطل النسخة السابقة)، وحصل توتنهام هوتسبير وصيف البطل على 15 مليون يورو (مقابل 11 مليون يورو) حصل عليها ليفربول وصيف النسخة السابقة.

وأشار “اليويفا” إلى أن هذه الزيادة تعكس تأثير آليات التوزيع المطبقة في الدورة التجارية الجديدة لدوري الأبطال، بين عامي 2018 و2021.

المصدر: وكالات