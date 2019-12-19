ألمانيا – ينتاب لأشخاص الذين لديهم مصاب من كبار السن باضطراب اكتئابي، الحيرة بشأن كيفية التعامل معه، ومساعدته على الخروج من هذه الحالة المرضية بسلام.

ولتقديم الدعم الكافي الذي يحمي المصاب باكتئاب من التدهور، قدم خبراء في المؤسسة الألمانية للبحوث والتعليم بشأن الاكتئاب النصائح الثلاث التالية:

1- أخذ الاكتئاب على محمل الجد

عليك أن تأخذ هذا الاضطراب على محمل الجد، فلا ينبغي للأقارب التقليل من شأن الحالات المزاجية الاكتئابية بأي شكل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكما هو الحال مع جميع الاضطرابات الخطيرة، يجب على الأهل طلب المشورة الطبية على الفور.

ونظراً لصعوبة ذهاب المصابين باكتئاب إلى الطبيب بأنفسهم في كثر من الأحيان، يمكن للأقارب مساعدتهم في تحديد موعد أو مرافقتهم إلى الطبيب.

2- الصبر

من المهم الاستماع ببساطة للمصاب، حتى إذا كان الشخص الذي يعاني من الاكتئاب يشكو باستمرار، على الأقارب أن يتحلوا بالصبر وأن يبقوا إيجابيين وألا يبتعدوا عن المريض.

3- التدخل إذا كان المريض معرضا لخطر الانتحار

على الأقارب الذين يعتقدون أن الشخص المصاب بالاكتئاب يمكن أن يقدم على الانتحار أن يتحدثوا معه حول هذا الأمر.

ونصح الخبراء، بضرورة استشارة الطبيب فوراً، حيث إن مساعدة الأشخاص المقربون للشخص لا تفيد في هذه الحالة.

وكالات