ليبيا – اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء على مجمل أعمال وزارة المالية في السنوات الخمس الماضية مستلما للحساب الختامي للعام الحالي.

الثني حضر وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة بقاعة اجتماعات وزارة الاقتصاد في مدينة بنغازي الحفل المقام من قبل وزارة المالية والتخطيط رفقة الوزير كامل الحاسي وبحضور الوزراء ورؤساء الهيئات وموظفي الوزارة.



واستعرضت الوزارة مجمل أعمالها خلال السنوات الخمس الماضية، فيما أثنى رئيس الحكومة المؤقتة على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة المالية و التخطيط.



وتخلل الحفل إطلاق خدمة التطبيق الخاص بالوزارة (الرقيم) كما تم تسليم مجمل الإنفاق الحكومي لعام 2018 بالإضافة لنسخة من دليل إجراءات الانفاق الحكومي والحساب الختامي للعام الحالي.



ختاماً قامت وزارة المالية والتخطيط بتكريم رئيس الحكومة المرقتة على المجهودات التي يقوم بها كما تم أيضا تكريمه من مراقبي الخدمات المالية في كافة البلديات.