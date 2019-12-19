مصر.. كشف نفطي بمعدل 7 آلاف برميل يوميًا بالصحراء الغربية

مصر.. كشف نفطي بمعدل 7 آلاف برميل يوميًا بالصحراء الغربية

القاهرة – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، عن تحقيق كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى وضع الكشف البترولي على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام، و10 ملايين قدم مكعب غاز يوميا.

وذكرت أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية، يؤكد أن “المنطقة ما زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة، خاصة في الطبقات العميقة”.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حالياً 630 ألف برميل يوميا، “ونهدف إلى 690 ألف برميل يوميا في نهاية العام المالي الحالي.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتقول مصر إنها تسرع وتيرة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر، وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج.

الأناضول