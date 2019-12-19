أبوظبي – ارتفعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الخميس، من بينها الكويت، بعدما أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي ترقية السوق لناشئة اعتباراً من يونيو/ حزيران 2020.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت جماعيا بعد الترقية، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.61 بالمئة إلى 6870 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنحو 0.54 بالمئة ليغلق عند 6195 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.34 بالمئة إلى 4860 نقطة.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، عن ترقية تصنيف بورصة الكويت، لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة بمؤشرها بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وتوقع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، تدفق نحو 2.5 مليار دولار على الأقل إلى السوق الكويتية بعد الترقية.

وزادت بورصة قطر بنحو 1.16 بالمئة إلى 10340 نقطة، مع ارتفاع أسهم كبرى مثل “مسيعيد” بنسبة 4.86 بالمئة و”المستثمرين” بنحو 4.09 بالمئة و”قطر الوطني” بنسبة 3.88 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.46 بالمئة إلى 8291 نقطة، بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات رغم هبوط سهم “أرامكو” بنحو 3.27 بالمئة.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.31 بالمئة إلى 13837 نقطة، مستفيدة من مكاسب أسهم مثل “التجاري الدولي” بنسبة 1.68 بالمئة و”هيرميس” بنحو 1.21 بالمئة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفع طفيف بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1584 نقطة، مع صعود أسهم “مؤسسة ناس” بنسبة 7.06 بالمئة و”مصرف السلام” بنحو 1.04 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.1 بالمئة.

وصعدت بورصة الأردن هامشيا بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1810 نقطة، على وقع صعود “عمد للاستثمار” بنسبة 1.88 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.86 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.68 بالمئة إلى 2768 نقطة مع تراجع أسهم “داماك” بنسبة 9.58 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنحو 1.82 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 0.97 بالمئة.

فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 5092 نقطة، مع نزول أسهم “اتصالات” و”الدار” بنحو 1.8 بالمئة و1.38 بالمئة على التوالي.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.68 بالمئة إلى 3916 نقطة مع هبوط أسهم “الجزيرة للخدمات” بنسبة 7.59 بالمئة و”الشرقية للاستثمار” بنسبة 6.98 بالمئة و”ريسوت للاسمنت” بنحو 4.7 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 1.16 بالمئة إلى 10340 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.61 بالمئة إلى 6870 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.46 بالمئة إلى 8291 نقطة.

مصر: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 13837 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1584 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1810 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 2768 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 3916 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 5092 نقطة.

الأناضول