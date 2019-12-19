بروكسل – اكد مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، امس إن معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو (19 دولة) صعد إلى 1 بالمئة خلال نوفمبر/تشرين 2019، مقابل 0.7 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وسجل معدل التضخم السنوي 1.9 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

والشهر الماضي، تصدر قطاع الخدمات نسب المساهمة في المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو، بنسبة 0.82 بالمئة، والطعام والكحول والتبغ 0.37 بالمئة والسلع الصناعية غير الطاقة 0.10 بالمئة، وتراجعت أسعار الطاقة 0.33 بالمئة.

وتوقعت المفوضية الأوروبية، مؤخرا، أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2 بالمئة في 2019 و2020، وأن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2021.

ويعمل البنك المركزي الأوروبي جاهدا على ضمان استقرار الأسعار، مع هدف رفع التضخم إلى 2 بالمئة، بما يقطع الطريق على خطر الكساد.

والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة على إعادة التمويل الرئيس، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند 0.00 بالمئة، وأيضا سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة عند 0.25 بالمئة وتسهيلات الودائع (-0.50 بالمئة).

وتوقع المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل، “حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق توقعاته”.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى 1.3 بالمئة في الشهر الماضي، مقابل 1.1 بالمئة في الشهر السابق عليه، وفق بيان “يوروستات”

وسجل معدل التضخم السنوي بالتكتل الأوروبي 2 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.