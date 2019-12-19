ليبيا – كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن بلاده ستبدأ عمليات التنقيب وفق مذكرة التفاهم البحرية مع حكومة الوفاق في الأشهر الأولى من العام المقبل.

دونماز وفي فعالية شارك بها الوزير التركي نظمتها جمعية خدمات توزيع الكهرباء واتحاد موزعي الغاز بالتنسيق مع لجنة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أمس الأربعاء وفقاً لما أورده موقع “تركيا الان” أشار إلى أن مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود مع ليبيا أرسلت إلى الأمم المتحدة وهي في مرحلة التسجيل لدى المنظمة الأممية حسب زعمه.

وأكد على أنه بعد استكمال مرحلة التسجيل في الأمم المتحدة ستبدأ تركيا بأعمال الترخيص للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، مشيرا إلى أن هذه المرحلة قد تبدأ في الأشهر الأولى من العام المقبل.