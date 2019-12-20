ليبيا – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنه “ليس شرعيا” على حد زعمه، لافتا إلى أن هناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه.

الرئيس التركي وفي تصريحات للصحفيين عقب زيارته إلى ماليزيا اليوم الجمعة وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” إنه على العكس من ذلك فإن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج قائد شرعي” حسب تعبيره.

وذكر أردوغان أن بلاده لا يمكن أن تلزم الصمت حيال من وصفهم بـ”مرتزقة مثل مجموعة فاجنر” التي تساندها روسيا وتدعم قوات حفتر في ليبيا، حسب زعمه.

الرئيس التركي إختتم تصريحه بالقول:” إنهم يعملون حرفيا كمرتزقة لصالح حفتر في ليبيا عبر المجموعة المسماة فاجنر وهذا هو الوضع ولن يكون من الصواب أن نلزم الصمت في مواجهة كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك”.