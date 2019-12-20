بروكسل – ارتفع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو ( 19 دولة ) 14.2 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويقصد بحساب المعاملات الجارية صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

وقال البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، في بيان، إن فائض الحساب الجاري ارتفع إلى 32 مليار يورو ( 35.5 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 28 مليار يورو ( 31 مليار دولار) في الشهر السابق عليه.

وأضاف البيان أن في الـ 12 شهرا، حتى أكتوبر 2019 ، سجل الحساب الجاري فائضا بقيمة 324 مليار يورو (359.41 مليار دولار) ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.

وخلال الـ 12 شهرا حتى أكتوبر 2018، بلغ فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو 373 مليار يورو (413.8 مليار دولار) ما يعادل 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.1 بالمئة في 2019، و1.2 بالمئة في 2020، بسبب التوترات التجارية العالمية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قدرت المفوضية الأوروبية معدل نمو بنسبة 1.2 بالمئة لمنطقة اليورو في 2019، و1.4 بالمئة في 2020.

الأناضول