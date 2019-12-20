الإسرائيلية المدانة في روسيا: لم أعلم بوجود مخدرات في حقيبتي

الإسرائيلية المدانة في روسيا: لم أعلم بوجود مخدرات في حقيبتي

روسيا – افادت الإسرائيلية الأمريكية نعمة يساكر المدانة في روسيا بتهريب المخدرات، إنها لا تعرف كيف وقعت المخدرات في حقيبتها.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عنها قولها في جلسة استئنافها على الحكم الصادر ضدها: “كل شيء بسيط جدا. أنا لم أقم بشراء الماريخوانا… لم أستلمها من أي شخص ولم أضعها في حقائبي”.

ولاحظ محامي الدفاع عن يساكر البالغة 26 عاما، أنها لم تعتزم تهريب المخدرات أثناء رحلتها، مذكّرا بأنها أقرت بحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.

وخلال جلسة امس الخميس صرحت يساكر بأنها “أجبرت على التوقيع على الوثائق باللغة الروسية التي لا تعرفها، وعندما طلب منها التوقيع على الاعتراف، لم يكن هناك مترجم”.

كما أنها لم تستبعد احتمال تزوير اعترافها، وقالت: “أجبروني على توقيع وثيقة مكتوبة باللغة الروسية وفي نفس الوقت لم يشرحوا لي ما كتب فيها، لذلك كتبت على الوثيقة أنني لا أفهم اللغة الروسية”.

في 11 سبتمبر، دانت محكمة مدينة خيمكي بضواحي موسكو يساكر بتهمة تهريب المخدرات، وذلك بعد العثور على 9.6 غرام من مادة الحشيش بحوزتها، لدى تفتيش حقيبتها في مطار “شيريميتيفو” الدولي، في أبريل الماضي، وحكمت عليها بالسجن لمدة 7.5 سنة.

المصدر: إنترفاكس