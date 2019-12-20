انجلترا – منح الاتحاد الدولي للتنس اليوم الخميس جائزته السنوية لعام 2019 للأسترالية آشلي بارتي، والإسباني رافائيل نادال في ختام موسم أنهياه في صدارة التصنيف العالمي للسيدات والرجال.

وأصبحت بارتي، التي اعتزلت التنس في 2014 لممارسة الكريكيت قبل أن تعود مجددا في 2016، أول أسترالية تحرز لقب فرنسا المفتوحة منذ مارغريت كورت في 1973 بعد أن تغلبت على التشيكية الصاعدة ماركيتا فوندروسوفا في النهائي في يونيو الماضي.

وباتت بارتي البالغة 23 عاما أيضا أول أسترالية تحتل صدارة التصنيف العالمي للسيدات منذ إيفون كولي في 1976.

وفازت بارتي أيضا بلقب البطولة الختامية وقادت بلادها أستراليا إلى بلوغ نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات لأول مرة منذ 1993.

وحصل نادال على جائزة أفضل لاعب للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بالتتويج خلال 2019 بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 12 ولقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة إضافة إلى مساعدة إسبانيا على الفوز بلقب كأس ديفيز للمرة السادسة.

المصدر: رويترز