لندن – حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.4 بالمئة في الربع الثالث من 2019، مقابل انكماش 0.2 بالمئة في الربع السابق له.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (حكومي)، في بيان، الجمعة إن الاقتصاد المحلي حقق نموا 0.4 بالمئة بدعم من قطاعي الخدمات والبناء، مما جنبه الركود.

وفي وقت سابق، قدر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث.

ويؤكد الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا خلال الربع الثالث، تفادي الدخول في حالة من الركود الاقتصادي والتي تُعرف من الناحية الفنية على أنه انكماش لمدة ربعين متتالين.

وسجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.6 بالمئة في الربع الأول من 2019، وهو نفس المعدل في الربع الثالث من 2018.

وكالات