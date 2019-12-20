ليبيا – أكد المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي أن حكومة الوفاق قبلت رسمياً عروض تركيا للدعم في ما وصفه بـ” معركة الدفاع عن طرابلس” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الخميس قال:” معادلة ليبيا ..حكومة الوفاق تقبل رسميا عروض تركيا للدعم في معركة الدفاع عن طرابلس”.

وأضاف :”تركيا تقترب من تحييد روسيا عن دعمها لمجرم الحرب حفتر والجزائر تعود اليوم بقوة الى المشهد الليبي لردع دولة عربية قريبة تدعم حفتر”، زاعماً أن هذا سيؤدي إلى هزيمة القوات المسلحة .