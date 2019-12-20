ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بشأن استهداف سلاح الجو لأهداف عسكرية في مدينة مصراتة ليلة الجمعة.

القيادة العامة وفي بيانها الذي تلقت المرصد قالت إنه انطلاقًا من مسؤولياتها وتأكيداً منها على المحافظة على أرواح المدنيين قامت القوات المسلحة بتأجيل عمليات جوية لتدمير عدة أهداف في مدينة مصراتة لأكثر من مرة ووجهت تحذيرات متتالية دون استجابة لغاية الآن.

وأضاف البيان :”عليه نفذ السلاح الجوي العربي الليبي الليلة وعده بأنه لن يتردد في أي عمل عسكري ضمن الضوابط والقوانين الدوليةوحرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استمرارها في حماية سيادة وأمن ليبيا من التدخل التركي ورداًً علي إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي الليلة عملية استهدافنوعية بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا”.

وتابعت قيادة الجيش :” نتج عن عملية الاستهداف الليلة تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراته ، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت علي حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة بحمد الله وشكره”.

ووجه البيان رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب وان يدعوا أبنائهم الذين يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فوراً ودون تأخير.

وأردفت :”لقد تم الزُج بهم في قتال لا طائل منه، كما تدعوهم لقتل واعتقال وتسليم هؤلاء المتطرفين الذين يقودون مصراتة للدمار بدل العمار ، فالنصر قريب بإذن الله وقدرته وتوفيقه للجيش الوطني العربي الليبي ، ودحر هذه المليشيات المارقة قاب قوسين أو ادنيإن الحرب خياراً أجبرنا عليه لتحرير ليبيا من هيمنة المليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر تركيا وقطر ، وأجبرنا عليه لإعادة توحيد البلاد كاملة تحت قيادة وطنية ليبية واحدة تجنباً لمشاريع التقسيم والتجزئة إلا انه وفي الوقت نفسه يحزننا ما نراه من قتلى وجرحى يسقطون تباعاً ضمن صفوف المليشيات من أبناء هذا الوطن في ميادين القتال جلهم من الشباب الذين غرر بهم”.

كما نوّهت إلى أن استهداف مصراتة سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلاً إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصى تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد،محذرةً أنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فأن السلاح الجو العربي الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.

وأشارت القيادة العامة إلى المحاولات اليائسة التي يقوم بها فائز السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا ً وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة.

القيادة العامة إختتمت حديثها بالقول:”عاشت ليبيا حره أبيه عاشت دولة واحده موحده والخزي والعار للاستعمار وأعوانه الذين باعوا وطنهم لمشاريع قطر وتركيا والإخوان الخاسرة”.

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