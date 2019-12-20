المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في جرائم حرب قد تكون ارتكبت في فلسطين

المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في جرائم حرب قد تكون ارتكبت في فلسطين

هولندا – اعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، إنها ستطلق تحقيقا كاملا حول جرائم حرب مزعومة في فلسطين.

وأفادت وكالة “روتيرز” بأن التحقيق قد يشمل اتهامات ضد الفلسطينيين أو الإسرائيليين.

وجاء في بيان لبنسودا: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأكدت بنسودا أنها لم تطلب موافقة القضاة لبدء التحقيق باعتبار أن طلب تدخل المحكمة صدر عن الأراضي الفلسطينية.

وتعليقا على تصريحات المدعية العامة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “المحكمة الجنائية الدولية لا يحق لها إجراء تحقيق في الأراضي الفلسطينية”، وأن المحكمة مخولة فقط بالتحقيق في الدعاوى التي تقدمها دول ذات سيادة، “حيث لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية”.

المصدر: “رويترز”