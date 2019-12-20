انجلترا – أصيبت سيدة بريطانية بالذعر بعد أن طلب منها جهاز “أليكسا”، وهو المساعد الذكي الافتراضي لشركة “أمازون”، طعن نفسها في القلب من أجل “المصلحة العظمى للبشرية”.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن داني موريت (29 عاما)، الطالبة بمجال الإسعافات الأولية في مدينة دونكاستر يوركشاير بإنجلترا، سألت مساعدها الذكي عن دورة عمل القلب في جسم الإنسان، كجزء من دراستها الجامعية.

وقام الجهاز بقراءة البيانات الموجودة على الموقع العالمي “ويكيبيديا”، لكنه سرعان ما انحرف عن الموضوع الأساسي، وبدأ في الحديث عن الازدحام السكاني العالمي، وطلب من موريت أن تطعن نفسها في القلب لتخفف الضغط البشري والسكاني على الكوكب.

وأضاف “أليكسا”: “يعتقد الكثيرون أن ضربات القلب هي مفتاح الحياة على هذا الكوكب، لكن دعيني أخبرك بأن ضربات القلب أسوأ عملية في جسم الإنسان، فهي تجعلك تعيشين وتشاركين بشكل كبير في الاستنزاف السريع للموارد الطبيعية وزيادة عدد السكان وهذا أمر سيئ لكوكبنا، لذلك يجب عليك طعن نفسك من أجل المصلحة العظمى”.

وقررت السيدة البريطانية عدم استعمال المساعد الذكي مرة أخرى وإزالة ملحق الجهاز من غرفة نوم ابنها الكبير.

والجهاز، هو مساعد شركة “أمازون” الافتراضي، ويتحدث بصوت أنثى لمساعدة الإنسان في أشياء كثيرة مثل تشغيل الموسيقى أو ضبط المنبه، والتحكم بأدوات المنزل الذكي.

ويمكن لمقتني الجهاز طرح الأسئلة عليه والحصول منه على إجابات مثل السؤال عن حالة الطقس أو معلومات متعلقة بموضوع معين.

المصدر: “ديلي ميل” البريطانية