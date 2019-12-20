ألمانيا – ذكر الموقع الرسمي للدوري الألماني أن النجم المغربي أشرف حكيمي بات أسرع لاعب في تاريخ البوندسليغا، بعدما بلغت سرعته 36.20 كم/ ساعة خلال مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام لايبزيغ.

وتخطى حكيمي، كينجسلي إيهزيبو، مدافع كولون، كأسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني، حيث سجل رقمه القياسي منذ الجولة السابعة هذا الموسم، بعد أسبوع واحد فقط من تصدر كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ للسباق ضد بادربورن.

وتأمل إدارة النادي الألماني في الإبقاء على النجم المغربي البالغ 21 عاما، المعار من ريال مدريد، لما بعد الصيف حينما تنتهى مدة إعارته من قلعة الملكي.

وخاض حكيمي 53 مباراة مع دورتموند، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 12، وكان المغربي الدولي الذي شارك مع المغرب في 28 مباراة دولية، قد انضم للفريق الألماني في 2018 في عقد إعارة لعامين من ريال مدريد.

وفاز حكيمي مع الريال بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، إضافة لكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي لنفس الموسم، ونجح مع الملكي في الفوز بكأس العالم للأندية لسنة 2018، وفاز مع دورتموند بكأس السوبر الألماني لموسم 2019-2020.

المصدر: وكالات