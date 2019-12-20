الرباط – ارتفع معدل التضخم السنوي بالمغرب 0.4 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقالت المندوبة السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 0.6 بالمائة واستقرار المواد غير الغذائية.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بمقدار 0.4 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

ونتج الارتفاع الشهري، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1 بالمئة واستقرار أسعار المواد غير الغذائية .

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع البنك المركزي المغربي تراجع معدل التضخم إلى 0.8 بالمئة في 2019، قبل أن يصعد إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.9 بالمئة في 2018.

ومؤخرا، قال صندوق النقد الدولي إن أداء الاقتصاد المغربي ما يزال سليما، على الرغم من التقلبات في إنتاج الحبوب وضعف النمو في الشركاء التجاريين والمخاطر الخارجية المرتفعة.

ويتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو 2.8 بالمئة في 2019، مقابل توقعات الحكومة بنمو نسبته 2.9 بالمئة.

وقدر الصندوق تباطؤ التضخم بالمغرب إلى 0.4 بالمئة في 2019.

الأناضول