الصين – أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمريكية احتجزت مواطنة صينية هذا الأسبوع، حاولت اقتحام مقر إقامة الرئيس الأمريكي في فلوريدا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، كنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي أن “البعثة الدبلوماسية الصينية في الولايات المتحدة تلقت إشعارا من الجانب الأمريكي بشأن احتجاز مواطنة صينية في 18 ديسمبر​​​، وقد أتيحت الفرصة للقنصلية العامة للصين في هيوستن بالفعل الاتصال بها”.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الصينية تطلب من رعاياها الموجودين في الخارج الالتزام بالقوانين المحلية وعدم الانخراط في أي أنشطة غير قانونية، وتطلب أيضا من الولايات المتحدة احترام الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الصينية المحتجزة.

وكانت صحيفة “ميامي هيرالد” ذكرت في وقت سابق أن المرأة التي تم احتجازها بسبب دخولها إلى منتجع مار لاغو، وهو مقر إقامة الرئيس الأمريكي في فلوريدا، تبين أنها من رعايا جمهورية الصين الشعبية. وقال ممثل لإدارة شرطة بالم بيتش إن تشينغ ليو البالغة من العمر 56 عاما شوهدت في النادي وطلب منها المغادرة، مشيرا إلى أن المرأة عادت وبدأت في التقاط الصور الفوتوغرافية، وتم اعتقالها على هذا الأساس.

المصدر: سبوتنيك