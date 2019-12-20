إسبانيا – كشفت صحيفة AS الإسبانية أن المفاوضات بين المهاجم كريم بنزيما وإدارة ريال مدريد الإسباني تسير على قدم وساق، لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2021 مع النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يرغب في تقديم عرض للتجديد لمدة عامين، بحيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2023، ولكن رغبة بنزيما اقتصرت على عام واحد.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته الجمعة، أن بنزيما لا يرغب في الارتباط بريال مدريد فترة طويلة، حيث أكد لمسؤولي النادي أنه يريد التأكد أولا من كونه قادرا بنسبة 100% على العطاء والاستمرار على نفس المستوى في صفوف النادي الملكي، وهو ما يدفعه لطلب التجديد لمدة موسم واحد فقط.

يذكر أن بنزيما البالغ 32 عاما، وصل إلى مدريد موسم 2009، قادما من أولمبيك ليون مقابل 35 مليون يورو، وجدد عقده مرتين في 2014 و2017، ويسعى للفوز بالدوري الإسباني للمرة الثالثة في مسيرته مع الريال.

المصدر: وكالات