واشنطن – طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفض رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تسليم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

وكتب ترامب عبر “تويتر” امس: “بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة”.

وأضاف: “في الواقع، ليس لديهم دليل على أي شيء، فلن يحضروا (الجلسة) أبدا، إنهم يريدون الخروج. وأنا أريد محاكمة فورية!”

وبعد أن اتهم مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية ترامب الأربعاء باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أشارت بيلوسي إلى أن الديمقراطيين سيقررون “كمجموعة” موعد تقديم قرار إحالة ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، مضيفة أنها ليست مستعدة بعد لتعيين مديري الإقالة، الذين سيتعين عليهم تمثيل الادعاء في محاكمة مجلس الشيوخ.

المصدر: RT